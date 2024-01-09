مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف تجمع لقوات العدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 21:02
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب لليوم الـ 95 على قطاع غزة وعدد الشهداء والمفقودين يتخطى الـ 30 ألفاً
القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح وتستهدف جيب من نوع "همر" وصل لإنقاذها جنوب حي الزيتون بمدينة غزة
بلينكن يبحث مع نتنياهو في تل أبيب ما تسمى جهود التكامل الإقليمي بما يضمن أمن الكيان ويدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية
مندوب كيان العدو لدى الأمم المتحدة يصف المنظمة بـ "الرجل السكران" وأنها تبحث عن الحقيقة في المكان الخطأ
الناطق باسم كتائب القسام: مجاهدونا دمروا خلال الأسبوع الماضي 42 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً وقتلوا 22 جندياً
أبو عبيدة: تم نسف خلال الأيام الماضية منزلاً وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو وأسقاط طائرة استطلاع
مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف تجمع لقوات العدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون
منذ 1 ساعة
9 January، 2024
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