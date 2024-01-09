تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 95 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، أن”طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الثلاثاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى”.

كما افاد مراسلنا في غزة ان الغارات العنيفة لم تتوقف على قطاع غزة والليلة الماضية، وخاصة في خانيونس وسقط العديد من الشهداء .

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على بلدتي الزوايدة والمصدر وسط قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن”3 مستشفيات في المحافظة الوسطى وخان يونس مهددة بالإغلاق بسبب أوامر الإخلاء واستمرار القتال”.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات متفرقة على مدينة غزة منذ الليلة الماضية وفجر اليوم.

قصفت مدفعية الاحتلال بعنف على مدار نصف ساعة المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس.

وقصف الطيران الحربي الصهيوني منزل عائلة نصر الله شرق رفح.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا سكنيا غرب مخيم النصيرات.

وقصفت مدفعي الاحتلال وسط خانيونس بالتزامن مع إلقاء قنابل إنارة.

كما شنت طائرت الاحتلال العديد من الغارات.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة بأجواء محيط مستشفى غزة الاوروبي شرق خانيونس.

سقوط طائرة استطلاع تابعة للاحتلال على مبنى غربي غزة

المصدر: قناة المنار + مواقع