طيران الاستطلاع التابع للاحتلال يحلّق بسماء البلدة القديمة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 05:38

طيران الاستطلاع التابع للاحتلال يحلّق بسماء البلدة القديمة في نابلس

منذ 27 mins 9 January، 2024
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