قوات الاحتلال تحاصر مخيم طولكرم في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 01:38

قوات الاحتلال تحاصر مخيم طولكرم في الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 9 January، 2024
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