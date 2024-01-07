استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد تجمعاً ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابةً مباشرة.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:45) من بعد ظهر يوم الأحد 7-1-2024 *تجمعاً ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابةً مباشرة.‏* ‏

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‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 7-1-2024 م ‌‎ ‎

‏24 جمادى الآخرة 1445 هـ

اعتداءات

افاد مراسل المنار ان القصف المعادي الذي استهدف المنطقة الحدودية في جنوب لبنان شمل صباح اليوم أطراف بلدات محيبيب وعيترون وحولا في ظل تحليق متواصل للطائرات الحربية و المسيرات المسلحة في أجواء المنطقة.

جيش العدو منع فرق شركة الكهرباء من إصلاح اعطال في الشبكة المتضررة بفعل الغارات الجوية في بلدة حولا بإستهداف محيطهم بثلاث قذائف رغم مرافقتهم من قبل اليونيفيل والجيش اللبناني، ولم تقع إصابات بينما اصيبت احدى اليات اليونيفيل بشظية في الزجاج.

مراسل المنار افاد ان الطيران الحربي المعادي نفذ سلسلة غارات جوية إستهدفت احراج “اللبونة” جنوبي بلدة الناقورة وغارة جوية على أطراف بلدة مجدل زون.

ليل امس صدر بيان عن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية جاء فيه:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

أهلنا الشرفاء…

يعمدُ العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الجويّة على مناطقنا إلى تكرار الغارة على نفس الأماكن المُستهدفة في فتراتٍ زمنيةٍ متقاربةٍ تكادُ لا تتعدى الدقائق المعدودة بهدفِ تأكيد القتل وسفك الدماء.

عليه، نهيبُ بِكُم أهلَنا الأعزاء، ومن بابِ الحرص على سلامتكم، أن تبتعدوا عن الأماكن التي يتّمُ إستهدافها وعدم الإقتراب منها أو التجمّع في محيطها، وترك الجهود الإغاثية للجهات المعنية المولجة بهذه المهمة.

غيرتكم وشهامتكم مورد اعتزاز، لكن أرواحكم أغلى من كل شيء وحفظها مسؤوليتنا جميعاً.