المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2024 - 17:42
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السيد نصرالله: نفذت المقاومة الاسلامية 670 عملية خلال 3 اشهر والمعدل الوسطي هو من 6 الى 7 عمليات يومياً
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة
منذ 6 mins
6 January، 2024
عاجل
أفيفيم
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