مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني ينفذ سلسلة غارات جوية إستهدفت سهل القليلة الساحلي وأحد المباني في بلدة كوثرية السياد في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2024 - 17:42

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني ينفذ سلسلة غارات جوية إستهدفت سهل القليلة الساحلي وأحد المباني في بلدة كوثرية السياد في جنوب لبنان

منذ 37 mins 6 January، 2024
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