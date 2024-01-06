المكتب السياسي لأنصار الله: نعزي ونبارك للحشد الشعبي في العراق ولحركة النجباء في استشهاد القيادي المجاهد الحاج مشتاق طالب السعيدي ورفيقه بغارة للاحتلال الأمريكي في بغداد الخميس الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2024 - 17:40

المكتب السياسي لأنصار الله: نعزي ونبارك للحشد الشعبي في العراق ولحركة النجباء في استشهاد القيادي المجاهد الحاج مشتاق طالب السعيدي ورفيقه بغارة للاحتلال الأمريكي في بغداد الخميس الماضي

منذ 57 mins 6 January، 2024
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