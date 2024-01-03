توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر احيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم السبت حيث يتحول تدريجيا إلى مستقر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2400 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال 45 كلم/س شمالا، وتتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 13 درجة، في الداخل من 7 إلى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س ، تنشط احيانا فتقارب ال50 كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج ، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام