تجدد القصف المدفعي في مخيم 2 ومحيط شارع العشرين في النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 04:40

تجدد القصف المدفعي في مخيم 2 ومحيط شارع العشرين في النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 21 mins 3 January، 2024
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