طيران الاحتلال يستهدف الطابق الأخير بعمارة سكر على شارع صلاح الدين مقابل مدخل البريج في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 04:38

طيران الاحتلال يستهدف الطابق الأخير بعمارة سكر على شارع صلاح الدين مقابل مدخل البريج في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 3 January، 2024
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