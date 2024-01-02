سلسلة غارات صهيونية جديدة استهدفت مخيمي البريج والنصيرات في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 2 2024 - 21:08

سلسلة غارات صهيونية جديدة استهدفت مخيمي البريج والنصيرات في غزة

منذ 2 ساعة 2 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة