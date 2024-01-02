مراسل المنار: 3 شهداء وعدد من الجرحى اثر انفجار وقع بالقرب من تقاطع المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 18:58

مراسل المنار: 3 شهداء وعدد من الجرحى اثر انفجار وقع بالقرب من تقاطع المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 19 mins 2 January، 2024
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