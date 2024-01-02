مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس لآليات عسكرية صهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 16:40

مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس لآليات عسكرية صهيونية

منذ 24 mins 2 January، 2024
سرايا القدس - المقاومة في غزة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس لآليات العدو في محور التفاح والدرج شرق غزة

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