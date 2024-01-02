نشر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب الوحشية على قطاع غزة، وذلك مع دخول العام الجديد يومه الأول.

احصائيات – العدوان على غزة

• (87 يوماً) على حرب الإبادة الجماعية الشاملة.

• (1,838) مجزرة

• (28,978) شهيداً ومفقوداً.

• (21,978) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

• (9,280) شهيد من الأطفال.

• (6,600) شهيدة من النساء.

• (326) شهداء من الطواقم الطبية.

• (40) شهيداً من الدفاع المدني.

• (106) شهيداً من الصحفيين.

• (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

• (56,697) مصاباً.

• (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

• (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

• (10) معتقلين من الصحفيين.

• (1,9) مليون نازح في قطاع غزة.

• (355,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

• (130) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

• (93) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

• (292) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

• (120) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

• (212) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

• (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

• (65,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

• (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

• (65,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

• (30) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

• (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

• (150) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

• (104) سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل.

• (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

المصدر: المكتب الاعلامي الحكومي