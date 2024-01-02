نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب الوحشية على قطاع غزة، وذلك مع دخول العام الجديد يومه الأول.
• (87 يوماً) على حرب الإبادة الجماعية الشاملة.
• (1,838) مجزرة
• (28,978) شهيداً ومفقوداً.
• (21,978) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
• (9,280) شهيد من الأطفال.
• (6,600) شهيدة من النساء.
• (326) شهداء من الطواقم الطبية.
• (40) شهيداً من الدفاع المدني.
• (106) شهيداً من الصحفيين.
• (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.
• (56,697) مصاباً.
• (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
• (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
• (10) معتقلين من الصحفيين.
• (1,9) مليون نازح في قطاع غزة.
• (355,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
• (130) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
• (93) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
• (292) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
• (120) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
• (212) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
• (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
• (65,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
• (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
• (65,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
• (30) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
• (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
• (150) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.
• (104) سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل.
• (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.
المصدر: المكتب الاعلامي الحكومي