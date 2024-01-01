اعلن المتحدث باسم القسام أبو عبيدة أن مجاهدي الكتائب تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكدوا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وكشف أبو عبيدة أن كتائب القسام نفذت 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى، وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وقال أبو عبيدة إنه تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.

وأفاد الناطق باسم القسام، أن المجاهدين أسقطوا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة “M90”.

المصدر: كتائب القسام