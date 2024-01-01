كتائب القسام يهاجمون تجمعا لآليات العدو شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد ومقتل وإصابة عدد منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 16:42
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وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني الى 21978 شهيدا و56697 مصابا
كتائب القسام يهاجمون تجمعا لآليات العدو شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد ومقتل وإصابة عدد منهم
منذ 20 mins
1 January، 2024
عاجل
كتائب القسام
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