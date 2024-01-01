إعلام الاحتلال: إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخاً من قطاع غزة تجاه “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 02:40
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كتائب القسام تعلن قصف تل ابيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
إعلام الاحتلال: إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخاً من قطاع غزة تجاه “تل أبيب”
منذ 2 ساعة
1 January، 2024
عاجل
المقاومة الفلسطينية
غزة
قصف تل ابيب
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