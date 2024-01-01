إعلام الاحتلال: إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخاً من قطاع غزة تجاه “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 1 2024 - 02:40

إعلام الاحتلال: إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخاً من قطاع غزة تجاه “تل أبيب”

منذ 2 ساعة 1 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة