كتائب القسام تقصف “تل أبيب” وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز “M90” عند تمام منتصف الليل مع بداية العام 2024 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 02:40

كتائب القسام تقصف “تل أبيب” وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز “M90” عند تمام منتصف الليل مع بداية العام 2024

منذ 2 ساعة 1 January، 2024
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