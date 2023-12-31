كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 23:02

كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

منذ 4 ساعة 31 December، 2023
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