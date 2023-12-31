يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم السادس والثمانين، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، استُشهد وأُصيب خلال الـ24 ساعة الماضية عشراتُ الفلسطينيينَ، غالبيّتُهم من الأطفالِ والنساء، جرّاءَ تَواصلِ قصفِ قواتِ الاحتلالِ الإِسرائيليِّ برّاً وبحراً وجوّاً على مختلف مناطق القطاع المحاصر، في ظل ضوء أخضر اميركي وتواطؤ من كثير من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.



المصدر: موقع المنار