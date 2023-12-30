سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب القسام قصفنا برشقة صاروخية مركزة وبوابل من قذائف الهاون تجمعاً كبيراً لجنود العدو ومقراً للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 20:14

سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب القسام قصفنا برشقة صاروخية مركزة وبوابل من قذائف الهاون تجمعاً كبيراً لجنود العدو ومقراً للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون

منذ 28 mins 30 December، 2023
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