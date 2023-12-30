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December 30 2023 - 16:20

إصابة جندي صهيوني في عملية دهس في الخليل

منذ 20 mins 30 December، 2023
دهس
عربي وإقليمي - فلسطين

أقرّت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية قرب مخيم الفوار في الخليل. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى الفلسطينية منفذ العملية برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

هذا وأطلقت قوات الاحتلال النار على سائق مركبة فلسطينية جنوبي مدينة الخليل بزعم محاولة دهس جنود على الحاجز العسكري.

المصدر: مواقع إخبارية

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