أقرّت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية قرب مخيم الفوار في الخليل. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى الفلسطينية منفذ العملية برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

تغطية صحفية: “من مكان الدهس عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث أصيب أحد جنود الاحـــتـلال بجراح”. pic.twitter.com/q3ZR5psyax — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 30, 2023

هذا وأطلقت قوات الاحتلال النار على سائق مركبة فلسطينية جنوبي مدينة الخليل بزعم محاولة دهس جنود على الحاجز العسكري.

المصدر: مواقع إخبارية