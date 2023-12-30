مراسل المنار: سقوط صواريخ من لبنان في محيط مستعمرة “يفتاح” وصاروخ اعتراضي انفجر في أجواء ميس الجبل و مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة حولا و دبابة ميركافا إستهدفت بالقذائف المباشرة أطراف بليدا و محيبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 16:18

مراسل المنار: سقوط صواريخ من لبنان في محيط مستعمرة “يفتاح” وصاروخ اعتراضي انفجر في أجواء ميس الجبل و مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة حولا و دبابة ميركافا إستهدفت بالقذائف المباشرة أطراف بليدا و محيبيب

منذ 23 mins 30 December، 2023
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