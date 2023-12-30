سرايا القدس : قصفنا نيرعام ومفلاسيم برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 14:12
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العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم الـ85 على التوالي والمقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لجيش العدو على مختلف المحاور
كتائب القسام تستهدف 3 ناقلات جند و5 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" جنوب وشمال مخيم البريج وسط غزة
سرايا القدس : قصفنا نيرعام ومفلاسيم برشقات صاروخية
منذ 1 ساعة
30 December، 2023
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