سرايا القدس: استهداف ناقلة جند ودبابتين بقذائف “التاندوم” والـ “RPG ” في محوري التفاح والدرج بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 14:12

سرايا القدس: استهداف ناقلة جند ودبابتين بقذائف “التاندوم” والـ “RPG ” في محوري التفاح والدرج بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 30 December، 2023
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