مراسل المنار جنوب لبنان: طائرة مسيرة معادية اطلقت صاروخا على المدخل الشرقي لبلدة عيتا الشعب دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 14:12

مراسل المنار جنوب لبنان: طائرة مسيرة معادية اطلقت صاروخا على المدخل الشرقي لبلدة عيتا الشعب دون وقوع إصابات

منذ 2 ساعة 30 December، 2023
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