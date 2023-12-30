المقاومة الإسلامية تزف الشهداء المجاهدين: حسن أكرم الموسوي “ربيع” من بلدة قرحا في البقاع، حيدر محمد المزاوي “حمزة” من بلدة الكرك في البقاع، ركان علي سيف الدين “أبو علي الحر” من بلدة حلبتا في البقاع، وعباس محمد العجمي “أبو الفضل” من بلدة حي الفيكاني في البقاع، الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 14:12

المقاومة الإسلامية تزف الشهداء المجاهدين: حسن أكرم الموسوي “ربيع” من بلدة قرحا في البقاع، حيدر محمد المزاوي “حمزة” من بلدة الكرك في البقاع، ركان علي سيف الدين “أبو علي الحر” من بلدة حلبتا في البقاع، وعباس محمد العجمي “أبو الفضل” من بلدة حي الفيكاني في البقاع، الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس

منذ 2 ساعة 30 December، 2023
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