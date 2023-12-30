صنفت منظمة الصحة العالمية متحورا فرعيا من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا على أنه “متحور محل الاهتمام”، جراء “انتشاره المتزايد بسرعة”.

وعُثر على جيه إن 1 (JN.1) في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الهند والصين وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر على الناس منخفض حاليًا، وإن اللقاحات الحالية توفير الحماية. لكنها حذرت من أن كوفيد وغيره من الإصابات قد ترتفع هذا الشتاء.

وفيروسات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والالتهاب الرئوي لدى الأطفال آخذة في الارتفاع في نصف الكرة الشمالي.

ويتحورالفيروس المسبب لمرض كوفيد باستمرار مع مرور الوقت، ويؤدي هذا في بعض الأحيان إلى ظهور متغيرات جديدة.

وظلت سلالة أميكرون هو المتحور السائد عالميًا لبعض الوقت.

وتتابع منظمة الصحة العالمية حاليًا عددًا من المتحورات ذات الاهتمام المرتبطة بأميكرون، بما في ذلك جيه إن1، على الرغم من أن أيًا منها لا يعتبر مثيرًا للقلق. لكن جيه إن 1 ينتشر بسرعة في العديد من أنحاء العالم.

وهو حاليًا النوع الأسرع نموًا في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث يمثل 15-29٪ من الإصابات.

ويقول إدارة جهاز الخدمات الصحية الوطني في بريطانيا إن جيه إن1 يشكل حاليًا حوالي 7٪ من اختبارات كوفيد الإيجابية التي تم تحليلها في المختبر.

وقالت إنها ستواصل مراقبة جميع البيانات المتاحة بشأن هذا الفيروس وغيره من السلالات.

للوقاية من العدوى والإصابة الحادة بالمرض، تنصح منظمة الصحة العالمية بما يلي:

ارتداء الكمامة في المناطق المزدحمة والمغلقة

تغطية الفم عند السعال والعطس

تنظيف اليد بانتظام

أن نكون على اطلاع دائم بالتطعيمات ضد فيروس كورونا والأنفلونزا، خاصة إذا كنا من الفئات الأكثر عرضة للخطر

البقاء في المنزل إذا كنت مريضا

إجراء الفحوص اللازمة حال وجود أعراض

المصدر: بي بي سي