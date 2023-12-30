مصادر فلسطينية: إصابات جراء تواصل القصف المدفعي الصهيوني على المحافظة الوسطى في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 09:18

مصادر فلسطينية: إصابات جراء تواصل القصف المدفعي الصهيوني على المحافظة الوسطى في قطاع غزة

منذ 23 mins 30 December، 2023
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