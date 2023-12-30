قناصة العدو الاسرائيلي استهدفت 3 فلسطينيين من المارة في محيط موقع الكتيبة 13 بمخيم المغازي بغزة قبل ساعات ولم تنجح عملية انتشالهم حتى اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 04:46

قناصة العدو الاسرائيلي استهدفت 3 فلسطينيين من المارة في محيط موقع الكتيبة 13 بمخيم المغازي بغزة قبل ساعات ولم تنجح عملية انتشالهم حتى اللحظة

منذ 1 ساعة 30 December، 2023
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