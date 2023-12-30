اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش العدو الاسرائيلي في محور البريج بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 04:08
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المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة
المقاومة الإسلامية استهدفت مواقع المرج وحدب يارون ومرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وتجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف
اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش العدو الاسرائيلي في محور البريج بغزة
منذ 38 mins
30 December، 2023
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