إصابات تصل الى مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة جراء غارات العدو الاسرائيلي المستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2023 - 04:46

إصابات تصل الى مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة جراء غارات العدو الاسرائيلي المستمرة

منذ 2 ساعة 30 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة