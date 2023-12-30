قوات العدو الاسرائيلي تداهم منازل منفذي عملية حاجز النفق الشهداء عبد القادر القواسمي ونصر الله القواسمي وحسن قفيشة بمدينة الخليل بالضفة المحتلة وتبلغهم بقرار هدم منازلهم في الأيام القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 02:48

قوات العدو الاسرائيلي تداهم منازل منفذي عملية حاجز النفق الشهداء عبد القادر القواسمي ونصر الله القواسمي وحسن قفيشة بمدينة الخليل بالضفة المحتلة وتبلغهم بقرار هدم منازلهم في الأيام القادمة

منذ 13 mins 30 December، 2023
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