قصف مدفعي صهيوني مكثف واشتباكات متواصلة وسط وشرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 02:48

قصف مدفعي صهيوني مكثف واشتباكات متواصلة وسط وشرق خانيونس بغزة

منذ 15 mins 30 December، 2023
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