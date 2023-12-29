المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا برشقة صاروخية أصابت اهدافها وتؤكد استمرارها في دك معاقل العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 22:36

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا برشقة صاروخية أصابت اهدافها وتؤكد استمرارها في دك معاقل العدو

منذ 1 ساعة 29 December، 2023
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