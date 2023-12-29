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December 29 2023 - 11:50

الطقس في لبنان..

منذ 33 mins 29 December، 2023
الطقس في لبنان
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية.

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يتحول الى متقلب وماطر أحيانا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و 14 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة .

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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