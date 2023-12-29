بالفيديو | بينهم رضع.. إصابات تصل المستشفى جرّاء الغارات المتواصلة على خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 02:50

بالفيديو | بينهم رضع.. إصابات تصل المستشفى جرّاء الغارات المتواصلة على خانيونس

منذ 39 mins 29 December، 2023
خانيونس 3
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

وصلت اصابات الى المستشفى جرّاء الغارات المتواصلة على خانيونس بينهم رضيع.

المصدر: وكالات

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