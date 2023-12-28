أسامة حمدان: نتنياهو وغانتس وغالانت ينتقلون من فشل إلى آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 20:08

أسامة حمدان: نتنياهو وغانتس وغالانت ينتقلون من فشل إلى آخر

منذ 13 mins 28 December، 2023
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