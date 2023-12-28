القيادي في حماس أسامة حمدان: ندعو لتشكيل جبهة عالمية تضم الدول الرافضة للعدوان الصهيوني على غزة للضغط لوقف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 28 2023 - 20:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة في غزة: 21320 شهيدا و55603 جرحى حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة
القيادي في حماس أسامة حمدان: ندعو لتشكيل جبهة عالمية تضم الدول الرافضة للعدوان الصهيوني على غزة للضغط لوقف العدوان
منذ 16 mins
28 December، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
قطاع غزة| آخر تطورات العدوان والمواجهة
أسامة حمدان: ندعو أحرار العالم إلى تكثيف تضامنهم غدا الجمعة مع غزّة في صرخة عالية موحدة لوقف حرب الإبادة الصهيونية
أسامة حمدان: شح المواد الغذائية والطبية بشمال غزة أدى إلى كارثة إنسانية ويتسبب في فقدان حياة العديد من أهلنا يوميا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة