اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وآليات الاحتلال بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 18:20

اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وآليات الاحتلال بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة

منذ 1 ساعة 28 December، 2023
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