“كتائب القسام” تدّمر دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “الياسين 105” بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 17:20

“كتائب القسام” تدّمر دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “الياسين 105” بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران فيها

منذ 37 mins 28 December، 2023
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