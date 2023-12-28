ارتفاع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة حلحول شمالي الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 06:20

ارتفاع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة حلحول شمالي الخليل

منذ 37 mins 28 December، 2023
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