الحكاية بكامل تفاصيلها .. من لحظة الإنطلاق إلى ساعة العروج ..

هي قصة ثلاث فراشات شهيدات أطفال وجدتهم الوردة التي لن تذبل أبدا ..

الفيلم الوثائقي ثلاث فراشات ووردة .. يحكي قصة ريماس وتالين وليان وجدتهم سميرة أيوب (ام عدنان)، شهداء على طريق القدس ..

الفيلم يقدم تفاصيل الأحداث، لماذا أصر الشهداء الأطفال أن يتركوا بيروت ويعودوا إلى بلدة بليدا رغم القصف الصهيوني ..

ومن هي الحجة أم عدنان المجاهدة الكادة، التي عرفها أهل المنطقة في سوق بنت جبيل ..

وكيف سار موكب الشهداء إلى حين قصف الطائرات المسيّرة الصهيونية ..

وما جرى بعد الإعتداء الوحشي، إلى أن عاد الأب من غربته لدفن أبنائه وأم زوجته …

فيلم ثلاث فراشات ووردة .. يعرض على قناة وموقع المنار .. الجمعة 29-12-2023 الساعة 6:00 مساء ..

ويذكر بأنه بتاريخ 5 تشرين الثاني 2023، الساعة الخامسة مساء، وخلال انتقال سيارتين مدنيتين عند طريق المعيصرة بين بلدتي عيترون وعيناتا، استهدفت قوات الاحتلال إحداهما، وتقودها هدى عبد النبي حجازي من بلدة بليدا، زوجها محمود شور من بلدة عيترون مقيم خارج لبنان، وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة. فيما السيارة الثانية تعود للصحافي سمير أيوب من بلدة عيترون، ما أدى إلى استشهاد والدة هدى عبد النبي، سميرة عبد الحسين أيوب، وأولادها ريماس محمود شور 14 سنة، تالين محمود شور 12 سنة، وليان محمود شور 10 سنوات، فيما أصيب سمير وهدى بجروح، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور.



وقد صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني لكشافة الرسالة بيان جاء فيه: “استهدفت مسيرة صهيونية مساء اليوم الأحد سيارة مدنية في بلدة عيناثا، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء مدنيين. وقد عملت وحدات من الدفاع المدني التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية إلى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة”.

ورداً على هذا الإعتداء الإسرائيلي، وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربة صاروخية باتجاه مستوطنة كريات شمونة، وأعلن الحزب في بيان جاء فيه:” “رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم ‏التي استهدف فيها سيارةً مدنيةً عند طريق المعيصرة بين عيناثا وعيترون والتي ‏أدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة اطفال من احفادها, قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 7:20 من مساء اليوم الأحد 5/11/2023 بقصف مستعمرة كريات ‏شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا)”.‏ وأضاف البيان، “إن المقاومة الإسلامية تُؤكد أنها لن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّها ‏حازماً وقوياً”. ‏

المصدر: موقع المنار