آخر الاوضاع والتطورات في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 20:34
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب على غزة لليوم الـ 81 وارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 21 ألفاً والجرحى إلى 55 ألفاً
مصادر فلسطينية: إشتباكات ضارية عنيفة ومتواصلة تخوضها المقاومة ضد آليات الإحتلال الصهيوني في منطقة شارع النفق بغزة
آخر الاوضاع والتطورات في قطاع غزة
منذ 18 mins
26 December، 2023
عربي وإقليمي
-
فلسطين
آخر الاوضاع والتطورات في قطاع غزة مع مراسل المنار عبد الناصر ابو عون
طوفان الأقصى
قطاع غزة
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