آخر الاوضاع والتطورات في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 20:34

آخر الاوضاع والتطورات في قطاع غزة

منذ 18 mins 26 December، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

آخر الاوضاع والتطورات في قطاع غزة مع مراسل المنار عبد الناصر ابو عون

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