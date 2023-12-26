الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها  ‫مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 12:26

الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها  ‫مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة

منذ 2 ساعة 26 December، 2023
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