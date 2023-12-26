الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 12:26
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء في 3 كانون الثاني عند الساعة 6:00 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما
الجهاد الإسلامي: عملية اغتيال العميد موسوي الآثمة تؤكد مرة جديدة أن خطر هذا الكيان المجرم يطال المنطقة بأسرها
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اغتيال موسوي محاولة صهيونية للهروب الى الامام ولن يؤدي الا لتصعيد الضربات ضد الكيان
سرايا القدس: مجاهدونا دكوا التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة
مراسل المنار: شهيدان وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع زبدين بالأسلحة المناسبة دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته
الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى أحمد ياغي والشاب إبراهيم الطيطي برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل
مراسل المنار: قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدات في الخليل ورام الله
البنتاغون: إصابة 3 جنود أمريكيين أحدهم في حالة حرجة بهجوم مسلح على قاعدة أربيل الجوية شمال العراق
وزير الحرب الأمريكي: قواتنا شنت ضربات على 3 مرافق تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق
لويد أوستن: لا نسعى الى تصعيد الصراع في المنطقة ولن نتردد في اتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن قواتنا ومصالحنا
الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة
منذ 2 ساعة
26 December، 2023
عاجل
الصحة الفلسطينية
الضفة الغربية
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