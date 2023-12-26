جرافات الاحتلال تشرع بتجريف البنية التحتية في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2023 - 01:58

جرافات الاحتلال تشرع بتجريف البنية التحتية في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق طولكرم

منذ 1 ساعة 26 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة