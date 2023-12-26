وفد من “المرابطون” زار ضريح الشيخ عبد الناصر جبري

زار أمين الهيئة القيادية في حركة “الناصريين المستقلين – المرابطون” العميد مصطفى حمدان، على رأس وفدٍ من الحركة ضم عضوي الهيئة محمد قليلات وفؤاد حسن، ضريح المربي المجاهد الشيخ عبد الناصر جبري، لمناسبة الذكرى السابعة لرحيله وقرأوا سورة الفاتحة.

وعقب ذلك، التقى الوفد الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، وتم البحث في الشؤون الإسلامية العامة وتطورات عملية طوفان الأقصى، مستذكرين مواقف الشيخ جبري التي أسست لنهج إسلامي داعٍ للوحدة، لافتين إلى “غرسه الذي أثمر زرعاً عنوانه فلسطين وبوصلته الأقصى”.

وأكد المجتمعون أن “مسار المقاومة الشاملة في كل ميادين المواجهة هو انتصار للحق والخير والإنسانية جمعاء وهزيمة للمخططات الأميركية – الصهيونية التي تريد استيلاب أمتنا وسرقة خيراتها”. واشادوا بأداء المقاومة البطولي في غزة وجنوب لبنان والعراق واليمن وسوريا مشددين على ضرورة توفير كل سبل الدعم للمقاومة.