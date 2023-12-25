مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 06:38

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمه

منذ 2 ساعة 25 December، 2023
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