حمية: تأمين السلامة المرورية ودعم السياحة الشتوية عنوان لنجاح الموسم الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2023 - 19:00

حمية: تأمين السلامة المرورية ودعم السياحة الشتوية عنوان لنجاح الموسم الحالي

منذ 34 mins 24 December، 2023
علي حمية
لبنان

اكد  وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية ان “تأمين السلامة المرورية ودعم السياحة الشتوية هو عنوان لنجاح الموسم الحالي”.

وقال حمية الاحد “تأمين المستلزمات الضرورية من صيانة آليات ومازوت وغيرها لجميع مراكز جرف الثلوج والإصرار على إقرار بعضٍ من الزيادات المالية على اجور المياومين والعمال الموسميين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التكامل بين مراكز جرف الثلوج والقوى الأمنية العاملة ووعي المواطنين والسائقين.. سيجعل من تحقيق هدفينا في تأمين السلامة المرورية ودعم السياحة الشتوية عنواناً لنجاح الموسم الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة